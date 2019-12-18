Кількість фрілансерів в Україні зросла на 55%, а замовників на 35%

За даними дослідження, за останній рік кількість фрілансерів зросла на 55%, а кількість замовників, як і сукупний бюджет проектів, збільшилася на 35%.

Про це повідомляє український сервіс Freelancehunt.

Середній гонорар за опублікований проєкт виріс на 12%, в порівнянні з минулим роком, і становить майже 2000 гривень.

Уже не перший рік найпопулярнішими напрямками як серед клієнтів, так і у виконавців, вважаються програмування і дизайн.

Половина всіх бюджетів зосереджена на оплату послуг айтішників.

Кількість дизайнерів лише трохи поступається програмістам, однак опублікованих проектів по даній категорії вдвічі менше.

При цьому дизайнери конкурують за замовлення з сумарним бюджетом в 5 разів менше, ніж у програмістів.

Далі в рейтингу популярних напрямків слід маркетинг, загальний бюджет в якому лише трохи поступається дизайну, за ним копірайтинг.

У той же час дизайн і копірайтінг - найбільш конкурентні ніші: зареєстрованих виконавців вдвічі більше опублікованих замовлень.

Лідером серед банків, через які перераховують гонорари, вже не перший рік є "Приватбанк".

Його можливості використовують 88% фрілансерів і 72% замовників.

Продовжує зміцнювати позиції "Монобанк", в 2019 році кількість його клієнтів зросла майже вдвічі: до 11% серед виконавців, і до 22% серед замовників.Бронзу у фрілансерів займає "Ощадбанк", а у замовників - "Укрсиббанк".

Четверте і п'яте місце в топі у "Альфа-банку" і "Райффайзен Банк Аваль".

Серед юридичних осіб, які оплачують послуги фрілансерів безготівковим способом, трійка лідерів виглядає так: "Приватбанк" - 37%, "Укрсиббанк" - 13% і "Південний" - 11%.