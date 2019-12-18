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Бізнес закликав Зеленського урегулювати ситуацію навколо Нацбанку

Середа, 18 грудня 2019, 17:56
 

Європейська бізнес асоціація, Незалежна асоціація банків України, Союз українських підприємців та Американська торгова палата в Україні закликали президента Володимира Зеленського урегулювати ситуацію навколо Національного банку та його правління.

Про це йдеться у спільному пресрелізі організацій.

"Тиск на представників правління НБУ є негативним сигналом для іноземних інвесторів та міжнародних компаній, які працюють в Україні, оскільки ставлять під сумнів безпеку, справедливість і рівність всіх перед законом в Україні.

Бізнес-спільнота закликає президента як гаранта Конституції захищати конституційні права громадян і все ж допомогти у врегулюванні цієї ситуації", - підкреслили асоціації.

Вони мають намір підтримувати зусилля Нацбанку у реформуванні фінсектора та уважно спостерігати за розвитком подій в цій сфері.

Нагадаємо:

На початку грудня перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що "до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин".

Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку Коломойського.

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.

Перший заступник голови правління Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що отримала смс з погрозами.

Економічна правда

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НБУ Зеленський бізнес

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