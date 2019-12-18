УЗ на зимові свята призначила додатковий поїзд Інтерсіті+

Укрзалізниця для забезпечення перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ - Львів - Київ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься зі Львова 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва - 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня.

"Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на 17 грудня УЗ призначила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Економічна правда