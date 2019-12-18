Всі розділи
Укр / Рус

Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну

Середа, 18 грудня 2019, 14:29

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв постанову про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів - це сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної політики у сфері розвитку ринку іпотечного кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Крім цього, Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи.

Постановою, зокрема, затверджуються умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками.

У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

іпотека Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Недовіра до гривні в ДНК українців — топ-менеджер Альфа банку 26 вересня 2019, 10:20
Іпотека в Україні: для зниження ставок влада співпрацюватиме з НБУ 30 серпня 2019, 16:58
У Данії почнуть видавати іпотеку під 0% річних 8 серпня 2019, 14:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!