Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну
Кабінет міністрів 18 грудня прийняв постанову про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів - це сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної політики у сфері розвитку ринку іпотечного кредитування.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Крім цього, Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи.
Постановою, зокрема, затверджуються умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками.
У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України".
Економічна правда
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