Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну

Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком Через три роки після націоналізації у ексвласників "Привату" з'явились шанси на повернення банку. Проти такого сценарію НБУ та Кабмін, які пообіцяли МВФ не допустити цього. Хто ближче до перемоги?

"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly Де взяв капітал нікому не відомий українець на придбання компанії з розробки ракет? Які у нього компетенції в космічній сфері? Що змусило його інвестувати величезні кошти у цей надзвичайно конкурентний бізнес?