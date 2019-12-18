Як виглядають цифрові водійські права в Україні
Міністерство цифровий трансформації оголосило про набір учасників для тестування бета-версії додатка дія, перші скріншоти c функцією електронних водійських прав уже з'явилися в мережі.
Видання ain.ua протестували додаток.
Для того, що б взяти участь в бета-тесті, потрібно було залишити заявку на сайті проекту, при цьому мати водійські права і техпаспорт машини.
Зараз прийом заявок вже закритий. За даними "ПриватБанку" (за допомогою його програми та сервісу monobank можна авторизуватися в додатку), на тест зареєструвалося 58 000 користувачів.
На етапі бета-тесту в додаток можна додати свої водійські права і техпаспорт. Ці онлайн-документи - повноцінний аналог пластикових прав і паперових документів.
У додатку можна подивитися, які види цифрових документів доступні на даний момент.
Планується, що з часом в цьому додатку і на такому ж сайті можна буде отримувати державні послуги, тут же будуть знаходитися онлайн-аналоги документів громадянина.
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