Як виглядають цифрові водійські права в Україні

ain.ua

Міністерство цифровий трансформації оголосило про набір учасників для тестування бета-версії додатка дія, перші скріншоти c функцією електронних водійських прав уже з'явилися в мережі.

Видання ain.ua протестували додаток.

Для того, що б взяти участь в бета-тесті, потрібно було залишити заявку на сайті проекту, при цьому мати водійські права і техпаспорт машини.

ain.ua

Зараз прийом заявок вже закритий. За даними "ПриватБанку" (за допомогою його програми та сервісу monobank можна авторизуватися в додатку), на тест зареєструвалося 58 000 користувачів.

На етапі бета-тесту в додаток можна додати свої водійські права і техпаспорт. Ці онлайн-документи - повноцінний аналог пластикових прав і паперових документів.

ain.ua

У додатку можна подивитися, які види цифрових документів доступні на даний момент.

Планується, що з часом в цьому додатку і на такому ж сайті можна буде отримувати державні послуги, тут же будуть знаходитися онлайн-аналоги документів громадянина.

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