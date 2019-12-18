У Нацбанку заявили, що різниця в зарплатах в Україні і Польщі значно зменшилася

У Національному банку заявляють, що протягом останніх двох років реальні доходи українців (у валютному еквіваленті) зросли на 60%, а різниця в зарплатах в порівняння з Польщею зменшилася.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій в інтерв'ю "Сьогодні".

"Номінальні доходи українців в гривні зростають останнім часом приблизно на 20% на рік. А якщо перевести в долари, то, з урахуванням зміцнення гривні, за два роки збільшення доходів населення склало близько 60%", — повідомив Чурій.

Він зазначив, що таке стрімке зростання доходів українців призвело до уповільнення темпів трудової міграції з України, адже стимулів для виїзду за кордон стало менше.

"Якщо ще кілька років тому різниця в зарплатах в Україні і в Польщі у валюті була десь 1 до 4, то зараз це приблизно 1 до 2,5. Тобто різниця значно зменшилася", — додав Чурій.

Нагадуємо, 17 лютого міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що ціни на споживчі товари не зменшуються, через те що водночас з ростом курсу гривні зросла середня номінальна зарплата.