Макрон і Путін обговорили транзит газу в країни ЄС

Президент РФ Володимир Путін та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили "проблематику транзиту російського газу в держави ЄС через територію України".

Джерело: прес-служба Кремля

Деталі: В Москві повідомили,що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

Відзначається, що Путін висловив вдячність Макрону "за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі".

Дослівно: "Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть в руслі імплементації мінського „Комплексу заходів". Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами".

Нагадаємо:

31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ.

Газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ на політичному рівні відбудуться в Берліні в четвер, 19 грудня.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

Українська правда