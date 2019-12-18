Макрон і Путін обговорили транзит газу в країни ЄС
Президент РФ Володимир Путін та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили "проблематику транзиту російського газу в держави ЄС через територію України".
Джерело: прес-служба Кремля
Деталі: В Москві повідомили,що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.
Відзначається, що Путін висловив вдячність Макрону "за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі".
Дослівно: "Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть в руслі імплементації мінського „Комплексу заходів". Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами".
Нагадаємо:
31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ.
Газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ на політичному рівні відбудуться в Берліні в четвер, 19 грудня.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.
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