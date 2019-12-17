Оформити неуспадковану земельну спадщину можна буде до 2024 року

Термін оформлення права на неуспадковану земельну спадщину або невинтребувані земельні паї спливає 1 січня 2024 року, але це можна зробити й зараз у разі фіксування громадою такого факту.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час пресмарафону передає Укрінформ.

"Перехідний період (на оформлення права на земельну спадщину або невитребувані земельні паї - ред.) до 1 січня 2024 року залишається незмінним, але це максимальний термін. Наразі є можливість, у тому числі там, де вже є факт, зафіксований громадою, оформити раніше.

Але в чинних правонаступників є час до 2024 року для того, щоб оформити свої права на невитребуваний пай або неуспадковану спадщину", - сказав Висоцький.

Він також поінформував, що буде спрощено передачу паю у спадщину при житті пайовика.

"У нас запланована земельна дерегуляція, і там це буде значно спрощено", - сказав чиновник.

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