У листопаді ринок легкових авто в ЄС зріс на 5%

У листопаді 2019 року ринок легкових авто в ЄС зріс на 4,9% та склав 1,1 млн одиниць.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Асоціацію європейських виробників автомобілів.

Зазначається, що за винятком Великої Британії (-1,3%), усі основні європейські ринки продемонстрували зростання у минулому місяці: Німеччина - =9,7%, Іспанія - +2,3%, Італія - +2,2%, Франція - +0,7%.

Перше місце серед країн за за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 299 127 авто.

На другому місці Франція, де в листопаді було зареєстровано 172 731 авто. Замикає трійку лідерів Велика Британія, де було реалізовано 156 621 нових легкових автомобілів.

За листопад на ринках ЄС найбільше реалізувала VW Group - 301 524 авто, при цьому зростання склало 13,4% в порівнянні з листопадом 2018 року.

На другому місці PSA Group з результатом 171 932 проданих автомобілів, що на 7,2% менше показника річної давності.

Третій результат у Renault Group – 119 998 шт. (зростання 4,3%).