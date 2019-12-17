Зеленський хоче, аби Азербайджан інвестував в Україну
Президент Володимир Зеленський запросив азербайджанські підприємства інвестувати в інфраструктуру, туризм і будівництво доріг в Україні та пообіцяв захищати кожного інвестора.
Про це повідомляє інтернет-представництво президента.
"Ми з паном президентом домовилися, що вже у січні делегація від Азербайджану приїде до нас в Україну, в Київ", – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.
За його словами, делегація має опрацювати кроки, спрямовані на активізацію співпраці між країнами.
"Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.
"Наше завдання як держави сьогодні – захищати кожного інвестора, – підкреслив президент. – Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну".
Крім того, він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема в Херсонській області.
"В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури", – додав він.
Володимир Зеленський зауважив, що вперше зустрічається з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу.
"А далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять – з’являється взаємна довіра", – констатував Зеленський.
Нагадуємо:
Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ісхам Алієв домовились активізувати співпрацю країн у міжнародних авіаційних, автомобільних та транспортних перевезеннях.
Економічна правда
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