Зеленський хоче, аби Азербайджан інвестував в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив азербайджанські підприємства інвестувати в інфраструктуру, туризм і будівництво доріг в Україні та пообіцяв захищати кожного інвестора.



Про це повідомляє інтернет-представництво президента.

"Ми з паном президентом домовилися, що вже у січні делегація від Азербайджану приїде до нас в Україну, в Київ", – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.

За його словами, делегація має опрацювати кроки, спрямовані на активізацію співпраці між країнами.

"Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.

"Наше завдання як держави сьогодні – захищати кожного інвестора, – підкреслив президент. – Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну".

Крім того, він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема в Херсонській області.

"В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури", – додав він.

Володимир Зеленський зауважив, що вперше зустрічається з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу.

"А далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять – з’являється взаємна довіра", – констатував Зеленський.

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ісхам Алієв домовились активізувати співпрацю країн у міжнародних авіаційних, автомобільних та транспортних перевезеннях.

Економічна правда



