Фонд гарантування продав активи банків на 68 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізосіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в ліквідації і управлінні Фонду, на 67,85 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що на суму 28,2 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами, а на суму 36,63 млн - з реалізації основних засобів банків.

"Крім того, 0,07 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 1,65 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 1,30 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками", - йдеться у повідомленні.

Зокрема протягом тижня, що минув, реалізували:

- активи ПАТ "КБ "НАДРА" на суму 23,94 млн грн;

- активи АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" на суму 16,00 млн грн;

- активи ПУАТ "ФІДОБАНК" на суму 9,40 млн грн;

- активи ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" на суму 5,91 млн грн;

- активи ПАТ "ДІАМАНТБАНК" на суму 5,86 млн грн;

- активи АТ "Дельта Банк" на суму 2,14 млн грн;

- активи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" на суму 1,89 млн грн;

- активи ПАТ "Банк "Київська Русь" на суму 1,30 млн грн;

- активи АТ "РОДОВІД БАНК" на суму 0,75 млн грн;

- активи ПАТ "БАНК " ЮНІСОН" на суму 0,54 млн грн.

Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Економічна правда