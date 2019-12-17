Зеленський: Україна і Азербайджан активізують співпрацю у сфері міжнародних перевезень
Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ісхам Алієв домовились активізувати співпрацю країн у міжнародних авіаційних, автомобільних та транспортних перевезеннях.
Про це заявив Володимир Зеленський, передає пресслужба українського президента.
"Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодились активізувати співпрацю в міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезеннях", – сказав Зеленський.
Крім цього, за його словами, держави мають розвивати потенціал двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній сфері.
"Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам", - зазначив український президент.
Також Зеленський та Алієв обговорил спільні проєкти у космічній та авіаційній галузі, зокрема, літакобудуванні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua