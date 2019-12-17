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Зеленський: Україна і Азербайджан активізують співпрацю у сфері міжнародних перевезень

Вівторок, 17 грудня 2019, 14:24

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ісхам Алієв домовились активізувати співпрацю країн у міжнародних авіаційних, автомобільних та транспортних перевезеннях.

Про це заявив Володимир Зеленський, передає пресслужба українського президента.

"Слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати відповідну інфраструктуру. Ми погодились активізувати співпрацю в міжнародних авіаційних, автомобільних і залізничних перевезеннях", – сказав Зеленський.

Крім цього, за його словами, держави мають розвивати потенціал двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній сфері.

"Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам", - зазначив український президент.

Також Зеленський та Алієв обговорил спільні проєкти у космічній та авіаційній галузі, зокрема, літакобудуванні.

Економічна правда

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Україна Азербайджан авіа

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