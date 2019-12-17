У портфелях держбанків зберігається високий рівень кредитів бізнес групам олігархів

В Національному банку заявили, що 60% портфеля державних банків – це кредити 20 відомих приватних бізнес-груп, ці кредити мають погану якість та формують основну частину непрацюючого портфелю (81% всіх непрацюючих кредитів Ощадбанку та Укрексімбанку).

Про це повідомляється у звіті про фінансову стабільність від НБУ.

Також зазначається, що Ощадбанк та Укрексімбанк досі не змогли врегулювати проблемну заборгованість.

Рівень корпоративних NPL (частки непрацюючих кредиті) знизився до 56.8% та все ще суттєво перевищує показник приватних банків та банків з іноземним капіталом, крім російських (13,4%).

Зазначається, що нові кредити переважно прийнятної якості, але кредитна політика має бути більш виваженою.



Економічна правда