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У портфелях держбанків зберігається високий рівень кредитів бізнес групам олігархів

Вівторок, 17 грудня 2019, 13:40

В Національному банку заявили, що 60% портфеля державних банків – це кредити 20 відомих приватних бізнес-груп, ці кредити мають погану якість та формують основну частину непрацюючого портфелю (81% всіх непрацюючих кредитів Ощадбанку та Укрексімбанку).

Про це повідомляється у звіті про фінансову стабільність від НБУ.

Також зазначається, що Ощадбанк та Укрексімбанк досі не змогли врегулювати проблемну заборгованість. 

Рівень корпоративних NPL (частки непрацюючих кредиті) знизився до 56.8% та все ще суттєво перевищує показник приватних банків та банків з іноземним капіталом, крім російських (13,4%).  

Зазначається, що нові кредити переважно прийнятної якості, але кредитна політика має бути більш виваженою. 

Економічна правда

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НБУ

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