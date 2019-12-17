У латвійському банку арештували рахунки 10 українських IT-компаній – ЗМІ

У латвійському PNB Banka, який 12 вересня визнали неплатоспроможним, арештовано рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

У розпорядженні видання опинився фрагмент листа, який постраждалі компанії написали віце-прем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулебі.

За даними НВ Бізнес, представники компаній, що постраждали, зустрічались з Кулебою через виниклі проблеми.

У листі, зокрема, йдеться про те, що компанії не можуть отримати навіть 100 тисяч євро гарантованої виплати через арешт.

"Ми стурбовані практикою щодо українських, в основному ІТ компаній, які були клієнтами латвійського банку "PNB BANKA", щодо здійснення гарантованої виплати. У процесі підготовки та подання документів, необхідних для отримання суми гарантованої виплати в розмірі 100 тис євро, вони отримали повідомлення від Служби фінансової розвідки Латвії, що їхні рахунки заарештовані, а самі компанії були звинувачені у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.

Такі листи з обвинуваченням отримали компанії, які мали рахунки в банку не менше 5 років і завжди проходили перевірки банку і не викликали ніяких підозр з боку служби фінансового моніторингу банку. Проблеми почалися тільки після подачі документів на відшкодування гарантованої виплати. Мова в основному йде про відомі ІТ компанії, які прозоро ведуть свою діяльність протягом багатьох років як в Україні, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.

У листі компанії підкреслюють, що "така проблема має системний характер і не є поодиноким випадком".

"Українські компанії стали заручниками ситуації, втративши вклади, та ще й повинні боротися за власні кошти, витрачаючи десятки тисяч євро на латвійських юристів, які не дають 100-відсоткової гарантії у вирішенні цього питання.

Таке ставлення до українських контрагентів, на жаль, може стати серйозним бар'єром для майбутніх взаємин між українськими інвесторами/компаніями і Латвією", - йдеться також у листі.

Юристи, які представляють інтереси постраждалих компаній, розповіли виданню, що процедура отримання гарантованої суми за своєю суттю не є складною: необхідно просто надати певний пакет документів, і надалі кошти в розмірі до 100 тис євро будуть перераховані на вказаний клієнтом рахунок.

У випадку, якщо на рахунку клієнта було більше 100 тис євро - сума перевищення виплачується у порядку задоволення кредиторських вимог.

"Із самого початку процедури отримання гарантованої виплати клієнти почали стикатися з проблемами. Доходило до абсурду, коли клієнт подавав необхідні документи через діючі представництва, а потім через деякий час йому ставало відомо про те, що довіреність у співробітників представництва була або відкликана, або закінчився термін її дії.

Тобто, документи прийняли, але не мали права цього робити", - розповів один з юристів, який побажав не називати свого імені.

Співрозмовники видання категорично відмовилися назвати компанії, гроші яких заарештовані в Латвії.

Нагадаємо:

Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії 15 серпня прийняла рішення зупинити роботу PNB Banka.

Фінустанова повністю припинила надання фінансових послуг, включно з виконанням платежів клієнтів, щоб не допустити відтоку банківських коштів - дію платіжних карт, банкоматів і платежів в інтернет банку призупинено.

12 вересня 2019 року суд Відземського передмістя Риги на підставі заяви КРФК Латвії прийняв рішення про неплатоспроможність PNB Banka. Зараз здійснюються виплати гарантованих сум вкладів клієнтам зазначеного банку.