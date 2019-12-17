Українець уперше став банкрутом – Опендатабот

12 грудня українець вперше зміг оголосити себе банкрутом - це стало можливим після того, як у жовтні набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи, фізичні особи лишалися наодинці з кредиторами та колекторами. Легальна можливість обнулити свій борг з’явилася в українців лише після того, як у жовтні набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства", - йдеться у повідомленні.

Першою фізичною особою - банкрутом в Україні став Тищенко Сергій Петрович. Щодо нього зараз відкрито одне виконавче провадження, за яким стягувачем виступає інша фізособа - Ушинський Сергій Борисович. Сергій Тищенко мав статус ФОП, але припинив свою діяльність 6 листопада 2019 року.

За даними Опендатабот, на сьогодні до господарських судів надійшло вже близько 30 заяв про визнання фізичних осіб банкрутами.

"Та судді не квапляться з відкриттям проваджень про таке банкрутство, бо в Україні ще відсутня потрібна судова практика. Також фізичні особи надають про себе неправдиву інформацію, що тягне відмову в суді - таких заяв уже близько 10", - повідомляє платформа.

Зазначається, що Ініціювати банкрутство може виключно боржник-фізична особа.

Для цього варто підготувати позовну заяву до Господарського суду, зазначивши коло кредиторів та суму боргу перед ними, свій фінансовий стан та наявне майно. Боржнику потрібно сплатити авансовий платіж арбітражному керуючому та судовий збір на загальну суму понад 50 тис грн.

Економічна правда