Гончарук прокоментував закон щодо неповернення "Приватбанку" Коломойському

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не спрямований проти конкретних осіб чи банків.

Джерело: "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради законів, які спрямовані проти конкретних осіб чи конкретних банків.

Ми дійсно проявили ініціативу і подали до Верховної Ради законопроєкт, який, на нашу думку, захищає українських платників податків. Бо дуже часто, коли банки виводяться з системи або визнаються неплатоспроможними, то ризик їх повернення назад через судове рішення може дестабілізувати систему.

І закон спрямований на те, щоб унеможливити такі дуже шкідливі для економіки фактори."

Деталі: За словами очільника Кабміну, питання не лише в "Приватбанку". Наразі в Україні понад 5 сотень мільярдів проблемної заборгованості.

Що передувало: 11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

Детальніше читайте за посиланням: Як новий закон може не дати Коломойському отримати Приватбанк назад

Нагадаємо:

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн