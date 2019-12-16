SkyUp запустить три нові рейси з Харкова
Авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск нових рейсів з аеропорту Харків в літній період: в Тель-Авів, Бургас і Батумі.
Про це повідомляє ЦТС.
В авіакомпанії повідомили, що рейси будуть регулярними.
Також SkyUp продовжить в літньому розкладі здійснення рейсів Харків-Тбілісі.
Рейси до Батумі стартують 29 травня, і будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях.
В Бургас - з 2 червня, перельоти по вівторках
Рейси до Тбілісі і Тель-Авів почнуться разом з літнім розкладом польотів - з 29 березня.
Польоти в Тбілісі будуть по понеділках і четвергах, в Тель-Авів - по четвергах і неділях.
Нагадуємо:
10 грудня SkyUp Airlines анонсувала відкриття 2 нових рейсів з Одеси у травні 2020 року.
Український лоукостер також отримав десятий літак 12 грудня - Boeing 737-900 ER на 215 місць.
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