SkyUp запустить три нові рейси з Харкова

Авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск нових рейсів з аеропорту Харків в літній період: в Тель-Авів, Бургас і Батумі.

Про це повідомляє ЦТС.

В авіакомпанії повідомили, що рейси будуть регулярними.

Також SkyUp продовжить в літньому розкладі здійснення рейсів Харків-Тбілісі.

Рейси до Батумі стартують 29 травня, і будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях.

В Бургас - з 2 червня, перельоти по вівторках

Рейси до Тбілісі і Тель-Авів почнуться разом з літнім розкладом польотів - з 29 березня.

Польоти в Тбілісі будуть по понеділках і четвергах, в Тель-Авів - по четвергах і неділях.



Нагадуємо:



10 грудня SkyUp Airlines анонсувала відкриття 2 нових рейсів з Одеси у травні 2020 року.

Український лоукостер також отримав десятий літак 12 грудня - Boeing 737-900 ER на 215 місць.