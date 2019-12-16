За рік в Україні стало на 32 тисячі айтішників більше

Кількість зайнятих спеціалістів в українському ІТ досягла позначки 190 тисяч та підвищилась на 20%, загалом темпи росту ринку зменшилися на 6 п.п. порівнюючи з 2018 роком.

Про це повідомляє дослідження DOU.

Для порівняння в 2018 році в Україні нарахували 159 687 працівників ІТ, тобто за 2019-й індустрія зросла на 20%, або на 32 тисячі спеціалістів.

Загалом цього року темпи зростання трішки пригальмувалися порівнюючи з рекордним 2018 роком.

Як рахували спеціалістів?

Для підрахунку використовували дані зарплатного опитування й ТОП-50 сайту.

За даними літнього зарплатного опитування, 17,9% опитаних працюють у компаніях "понад 1000 спеціалістів". З липневого рейтингу ТОП-50 сюди потрапляє 17 компаній (від EPAM до Lohika), у яких усього працює 34 339 технічних спеціалістів.

Отже, 34 339 / 17,9% = 191 838 спеціалістів.

Як і минулого року, найбільш затребуваними 2019 року були Front-end, QA, PHP, .NET і Java — частка цих категорій складає 36% від загальної кількості вакансій.

Порівнюючи з 2018-м, суттєве зменшення помітно лише в категорії PHP.