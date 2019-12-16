Уряд скасував субсидіювання втрат в електромережах

Уряд вніс зміни до положення про покладання суспільних обов'язків на учасників ринку електроенергії, яким скасовано субсидіювання втрат в електричних мережах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Відповідну постанову "Про внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" прийнято 9 грудня на засіданні уряду", – йдеться у повідомленні.

Згідно з внесеними до положення змінами, з 1 січня 2020 року оператор системи передачі – ПрАТ "НЕК "Укренерго", та оператори систем розподілу купуватимуть електроенергію для покриття своїх технологічних втрат на вільному ринку.

Досі ОСР та ОСП купували електроенергію для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами за граничною ціною у ДП "Гарантований покупець".

У міністерстві вважають, що субсидіювання втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку немає стимулів до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат.

Зміни до порядку виконання спецобов'язків найбільш позитивно вплинуть на ДП "Гарантований покупець", переконані у відомстві.

"Відміна субсидіювання призведе до зменшення витрат ДП "Гарантований покупець", а відповідно - до отримання більших коштів для компенсації різниці в тарифі для населення та буде стимулювати зменшення втрат у електричних мережах", - наголосили у Мінекоенерго.

Також цей крок названо "ключовим елементом стабілізації ринку відновлювальної енергетики на 2020 рік", оскільки, згідно з положенням у новій редакції, кошти, що вивільнилися внаслідок скасування субсидіювання втрат, "Гарантований покупець" зможе використати і на виконання "спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом".

Нагадуємо:

"Гарантований покупець" не отримав від ПрАТ "НЕК "Укренерго" оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 20 днів листопада.

Борг оператора системи передачі перед "Гарантованим покупцем" становить понад 1,4 млрд грн.

Економічна правда