У ДМС хочуть, аби до ID-картки не вимагали "прописку"

Ключова претензія українців до ID-карток – те, що на додаток до неї вимагають "прописку", довідку про реєстрацію - наступного року може бути врегульована шляхом зміни системи реєстрації і скасування необхідності таких "папірців".

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

"Ця "бамажка" – це біда нашої держави... Її не повинно бути, адже ця інформація є на чипі ID-картки. Вона має зникнути! Торік був проєкт закону 9218, який взагалі змінював систему реєстрації, забирав ці папірці. Зараз, завдяки тому, що з’явилося Міністерство цифрової трансформації, процес пришвидшився. Ми підемо далі і взагалі заберемо прописку з ID-картки, навіть на чипі її не буде, і так само не буде інформації про дітей, про сімейний стан", - заявив Соколюк.

За його словами, ідея влади в цьому питанні полягає в тому, щоб "папірців не було жодного, і так само щоби банки не вимагали довідку про присвоєння податкового номера".

"Ми хочемо зробити електронний сервіс, щоби і центральні органи виконавчої влади, і правоохоронні органи, і місцева влада бачили інформацію про місце реєстрації людини. Є приклад Дніпра, Миколаєва, Рівного, Львова, де місцеві органи влади побудували реєстр територіальної громади і бачать місце реєстрації, не вимагаючи довідок. У Дніпрі також не вимагають довідок про склад сім’ї, комунальні служби бачать і його", - пояснив чиновник.

Соколюк підкреслює: зараз треба прийняти закон, який заборонить ці "папірці" і змінить систему реєстрації.

"Вже наступного року тут будуть великі зміни. Я тут оптимістичний. Буде не тільки скасування цих "папірців". Наприклад, ми чекаємо на офіційний запуск додатку "Дія" із цифровим водійським посвідченням. Це означає, що водієві не обов’язково потрібно буде фізично мати із собою водійські права – достатньо віртуальної копії посвідчення та документів на авто у смартфоні", - додав голова ДМС.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Голова ДМС: Ми дозволимо мати два паспорти, але "єдине громадянство" залишиться в Конституції".