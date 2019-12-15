У Сенаті США розглянуть "пекельні санкції" проти РФ наступного тижня

Панель Сенату Сполучених Штатів обговорить законопроєкт про санкції проти Росії на наступному засіданні з питань бізнесу 18 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо "Свобода".

На цьому засіданні комітет має розглянути "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля", в оригіналі – "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем раніше назвав цей документ "пекельними санкціями".

Планується, що цей двопартійний законопроєкт запровадить санкції проти Росії за її втручання у демократичні процеси за кордоном, а також за її "ворожі" дії в Сирії та агресію проти України.

Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля "підважити демократичні інституції в інших країнах", російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, кіберсектор Росії та на осіб, наближених до її президента Владіміра Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору та цифрової економіки в структурі Державного департаменту.

Раніше співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез анонсував, що цей новий орган "очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до Інтернету, Інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування та реакцією на кіберзагрози".

11 грудня Комітет із міжнародних відносин відклав розгляд цього законопроєкту, хоча ухвалив два пов’язані з ним документи.

Вони заохочують країни НАТО диверсифікувати джерела енергії, щоб відмовитися від російських газу й нафти, а також забезпечити фінансування в 1 мільярд доларів для проєктів інфраструктури (таких як термінали для зрідженого газу), які мають допомогти країнам Центральної та Східної Європи досягти цієї мети.