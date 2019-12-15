Новини вихідних: зміцнення гривні, тарифи Ryanair, металургійна криза
Про що всі говорили на вихідних?
Про рекордне зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,5 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.
Про додаткові потяги на свята. В період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ — Мінськ, Вільнюс, Рига.
Про "Північний потік - 2". Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту газопроводу "Північний потік - 2".
Про зміну тарифів Ryanair. Лоукост змінив структуру тарифів, ввів можливість попереднього замовлення харчування на свої рейси і змінив максимальний збір за пріоритетну посадку.
Про зарплати міністрів. Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.
Про металургійну кризу. Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"