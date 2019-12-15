Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні з Польщею
Прикордонна служба Польщі конфіскувала у двох українців партію бурштину вагою в 103 кг на суму близько 50 тисяч євро, яку намагались переправити через кордон.
Джерело: DW з посиланням на прикордонну службу Польщі
Деталі: Окрім бурштину, зловмисники також везли до Євросоюзу 4 тисячі пачок цигарок, що оцінюється на 13 тисяч євро.
Як повідомляється, інцидент трапився на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Українці переправили товари на польський берег річки Західний Буг.
Після затримання прикордонники Польщі передали чоловіків українським колегам.
Конфіскована партія бурштину, за словами польських прикордонників, є найбільшою за рік.
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