Дубілет: Міністри просять більшу зарплату, бо складно утримувати родини

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

Джерело: Дубілет в інтерв’ю телеканалу "Наш", повідомляє Укрінформ.

Пряма мова: "Зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату, звісно, тому що насправді багато хто з них прийшов з приватного сектору. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10, в 20 разів більше, ніж зараз. І їм дійсно складно підтримувати свої родини.

На жаль, не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад, чи деяких інших колег. Тому це дійсно в нас досить такі складні дискусії".

Деталі: За його словами, ситуація є складною, адже з одного боку є конкретні люди, яких треба залучити в урядову команду, але вони не можуть піти на ту зарплату, яка є у держсекторі. З іншого боку, додав міністр, підвищити їм зарплату також неможливо, бо на рівні мінімальних зарплат це буде виглядати погано.

Відповідаючи на запитання щодо себе, Дубілет зазначив, що витрачає приблизно 3-5 тисяч доларів на місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири.

Що було раніше: 11 грудня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

"Останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський протягом всього часу своєї каденції отримує заробітну платню у розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував дані про нарахування йому заробітної плати від міністерства 93 122 грн за три місяці.

Українська правда