У Німеччині занепокоїлись про 350 компаній, залучених до Nord Stream 2

Загалом близько 350 компаній з Німеччини залучені до суперечливого проєкту газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit Online.

Через заплановані санкції проти газопроводу з боку США ці компанії тепер повинні "турбуватися про свій бізнес", сказав Траєр.

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.