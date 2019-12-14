Туреччина і Росія близькі до угоди про спільне виробництво ракет

Туреччина близька до підписання угоди з Росією про спільне виробництво ракет та отримання ноу-хау шляхом передачі технології для розробки власних оборонних систем.

Про це заявив голова управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Ми підпишемо угоду після узгодження остаточних деталей щодо спільного виробництва деяких деталей у Туреччині та обміну технологіями", - сказав Демір.

На цей момент Туреччина веде переговори про закупівлю у Росії другого комплексу системи протиракетної оборони С-400, але поставила вимогами для нової угоди спільне виробництво та передачу технологій.

У другій половині вересня Росія завершила доставку Туреччині перших С-400. Нині турецькі військові продовжують навчання в Росії. Угода щодо друго комплексу ракетної системи С-400 може бути завершена до квітня 2020 року, коли Анкара буде готова повністю розгорнути систему.

Туреччина відкрита для обговорень щодо придбання американських ракет Patriot, якщо США відступлять від вимог, щоб Анкара відмовилася від С-400, заявив Демір у заяві Bloomberg та Reuters у п'ятницю.

Комітет Сенату США підтримав законопроєкт у середу щодо запровадження санкцій проти Туреччини, що підштовхує президента Дональда Трампа до більш жорсткої лінії у цьому питанні.