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У аеропорту Вільнюса відкрили майданчик для спостереження за літаками

П'ятниця, 13 грудня 2019, 19:12
 

Аеропорт Вільнюс відкрив перший в Литві майданчик для спостереження за літаками, який розташований в загальнодоступній зоні і відкритий цілодобово.

Про це повідомляє avianews.com

"Ми раді, що тепер усім ентузіастам і любителів авіації, а також просто цікавих людей ми зможемо прийняти на такому місці в Вільнюсі, звідки відкривається найкращий вид на повітряні судна", - прокоментував керівник аеропорту Вільнюс Дайнюс Чюпліс.

 

Майданчик складається з трьох секцій - стоянки для автомобілів, зони з накриттям та лавками і відкритої трибуни, розташованої на висоті кількох метрів.

 

З неї відкривається вид на аеродром, при цьому спостереження і ведення фото- і відеозйомки не заважає паркан.

Наступного року місто планує встановити поруч з майданчиком дитячий майданчик.

Також найближчим часом тут поставлять інформаційні стенди з інформацією про літаки, найбільш часто літаючих у Вільнюс, аеродромної техніки і план території аеропорту.

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