Новини 13 грудня: Укрбуд, Нафтогаз та Рада НБУ vs НБУ

Про Укрбуд. Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам.



Про Нафтогаз. У Нафтогазі розповіли про сьогоднішні переговори з Газпромом — сторони домовилися опрацьовувати варіанти продовження транзиту, але говорити про узгоджений результат перемовин поки зарано.

Про Раду НБУ. Як заявив голова Ради НБУ, грубi помилки правління НБУ в кінці 2018 - початку 2019 років при встановленні облікової ставки на основі хибних прогнозів, можливо, є ознаками спрямованого гальмування прискореного розвитку країни.

Про гривню. У Мінекономіки заявили, що на початку наступного року в Україні може прискоритися інфляція від, зокрема, тимчасового послаблення гривні.

Про аеропорт Бориспіль. Антимонопольний комiтет ухвалив рiшення про скасування пiльг та iнших переваг, якi Мiнiнфраструктури надало мiжнародному аеропорту "Бориспiль", відомство погодилось з рішенням.

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НБУ послабив гайки: як зниження облікової ставки вплине на особисті фінанси

Нацбанк продовжує знижувати облікову ставку, але, на думку частини експертів, робить це надто повільно. Що означають останні рішення НБУ, як це може вплинути на гривню і чи варто очікувати здешевлення кредитів?