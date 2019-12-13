Литва передала українській митниці програмне забезпечення для тестування нової транзитної системи

Литва передала Державнiй митнiй службi програмне забезпечення для тестування нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS).

Про це повiдомив у Facebbok голова служби Максим Нефьодов.

"Софт подарувала литовська митниця, от сьогодні підписали договір дарування із моїм литовським колегою. Спільний транзит - це, умовно, митний безвіз - можливість із єдиним документом проїхати від Лiсабона до Краматорська. Оскільки цей софт загальноєвропейський, самостійно його написати малореально", - написав вiн.

"Тому беремо те, що використовують литовські колеги, і будемо доробляти. У кінці березні хочемо робити тестовий запуск, рік працюємо (згідно закону) в національному домені, а потім включаємось у європейський", - додав Нефьодов.

Нагадуємо:

8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.

Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.

Економічна правда