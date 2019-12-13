У "АрселорМіттал Кривий Ріг" новий гендиректор

З 2020 року новим генеральним директором "АрселорМіттал Кривий Ріг" стане Мауро Лонгобардо, який до цього очолював компанію "Arcelormittal Tubular Products Jubail".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 2002 по 2006 рр. Лонгобардо працював в "Tenaris" (Італія) у сфері якості, технології та розробки нової продукції.

У 2010 році його перевели в Дубай на пост директора з координації міжнародних продажів труб сортаменту нафтопромислу

З 2013 по 2015 рр. працював на Челябінському трубопрокатному заводі (ЧТПЗ) на посаді заступника генерального директора з стратегії, технології та розвитку. Після цього перейшов в "Інтерпайп", ставши заступником гендиректора з виробництву в Україні.

З лютого 2018 року приєднався як гендиректор "Arcelormittal Tubular Products Jubail".