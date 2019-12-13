"Нафтогаз" планує у 2020 роцi cтворити бiржу для торгiвлi газом

Директор інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов заявив, що у 2020 роцi компанiя планує створити біржу для торгівлі газом.

Про це вiн сказав в iнтерв'ю "Iнтерфакс-Україна".

"Наша ідея, наша стратегія, що в наступному році ми зробимо безпосередньо біржу, де "Нафтогаз" буде виступати як покупцем, так і продавцем газу", - зазначив Фаворов.

Вiн зазначив, що рiшення уже схвалено правлiнням та наглядовою радою компанії, ведеться необхідна підготовча робота для запуску біржі.

Зокрема, провели тендер для впровадження системи ETRM (Energy Trade Risk Management), яка буде враховувати всі угоди і коливання цін на ринку.

"Впровадження цієї системи дасть нам необхідні механізми, щоб контролювати комерційні ризики", - розповiв Фаворов.