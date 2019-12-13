Всі розділи
Укр / Рус

Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича вартістю в 70 мільйонів франків

П'ятниця, 13 грудня 2019, 16:47

Швейцарія продовжила на рік заморожування активів екс-президента Віктора Януковича, орієнтовно активи оцінюються у 70 мільйонів швейцарських франків.

Про це повідомила прес-служба посольства Швейцарії в Україні.

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!