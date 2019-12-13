Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича вартістю в 70 мільйонів франків
П'ятниця, 13 грудня 2019, 16:47
Швейцарія продовжила на рік заморожування активів екс-президента Віктора Януковича, орієнтовно активи оцінюються у 70 мільйонів швейцарських франків.
Про це повідомила прес-служба посольства Швейцарії в Україні.
"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною"
Економічна правда
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