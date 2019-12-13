Справа на 1 мiльярд: Ощадбанк вiдкликав позов до Укртелекома

Госпсуд Києва 11 грудня задовольнив заяву Ощадбанку про залишення без розгляду його позову до Укртелекома про стягнення 1,1 мiльярда гривень.

Про це повiдомляє Finbalance з посиланням на рiшення суду.

Перед цим Ощадбанк i Укртелеком у межах цієї справи подавали до суду клопотання про вiдкладення її розгляду через намiр укласти мирову угоду.

У пресслужбi Ощадбанку Finbalance пiдтвердили, що "зобов'язання Укртелекому перед Ощадбанком врегульовано".

"Ощадбанк та Укртелеком за взаємною згодою врегулювали зобов’язання Укртелекому перед Ощадбанком.

Досягнуті домовленості передбачають поетапне та повне погашення заборгованості перед банком, забезпечення зобов‘язання заставою ліквідних активів, нарахування процентів на суму заборгованості", - йдеться у повiдомленнi.

Нагадаємо:

У серпні пресслужба Ощадбанку повідомила, що Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акцій Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком.

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

15 вересня 2015 року Укртелеком уклав із банком договір, згідно з яким Ощадбанк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній - не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд грн), Укртелеком подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.