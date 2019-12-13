Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що треба розрізняти самозайнятих ФОПів та тих, що працюють як наймані працівники у IT-компаніях, і заявила, що для виходу IT-бізнесу з тіні треба зменшувати податки.

Про це вона розповіла в інтерв’ю НВ.

Міністерка заявила, що є ціла низка IT-компаній, які оформлюють працівників як ФОПів, і вважає, що в будь-якій іншій країні окрім України такі компанії не почувалася би комфортно.

"Уявімо велику компанію, яка торгується на біржі і при цьому має українських ФОПів-айтішників на контракті. Значна частина таких "ФОПів" підписує угоди, які забороняють їм працювати і спілкуватися з представниками конкурентів.

Вони навіть NDA підписують, тому що це питання комерційної безпеки. Вони ходять на роботу на 9 ранку і працюють певний час, і у них є керівник проекту, якому вони звітують.

То хіба вони насправді підприємці (ФОПи)? Чи вони наймані працівники і їх оформлення ФОПами — це ухиляння від сплати податків на зарплату?", - запитує Маркарова.



Як зазначає міністерка, деякі продуктові IT-компанії, якщо чесно сплачуватимуть податки на зарплату, будуть заробляти меньше, а аутсорсингові компанії з невеликою маржинальністю взагалі перестануть бути фінансово спроможними.

"З другого боку, у будь-якому базовому підручнику написано, що бізнес-модель не може базуватися на ухилянні від сплати податків, і якщо бізнес не може бути "білим" і при цьому заробляти, то це не бізнес, а його власник мав би зайнятися чимось іншим.

З третього боку, на жаль, довіра до державної фіскальної служби раніше була настільки низькою, що будь-яка перевірка в подібній компанії трактується як "наїзд на бізнес". Одна з наших задач — виправити цю ситуацію", - підкреслила вона

Маркарова також підкреслила, що для того аби вивести компанії з тіні, треба, зокрема, зменшувати податки.

"Мені здається, правильний вихід — це покращувати сплачуваність податків і одночасно зменшувати "тінь". І коли ми побачимо реальних платників і їхні можливості, тоді зможемо змінювати податкові ставки.

Я вважаю, що податки на зарплату і ПДФО треба зменшувати", - резюмувала Маркарова.