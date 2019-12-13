Нефьодов розповів, як пришвидшилась робота митниці

Митниця стала працювати в середньому на 20 хвилин швидше.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

"Мінус 20 хвилин з кожного оформлення - це десятки тисяч зекономлених людиногодин. Розумію, що це усереднена статистика, когось оформлюють за 10 хв, а когось 2 дні, але прогрес очевидний", - пише він.

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8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.

Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.

Економічна правда