Нефьодов розповів, як пришвидшилась робота митниці
Митниця стала працювати в середньому на 20 хвилин швидше.
Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.
"Мінус 20 хвилин з кожного оформлення - це десятки тисяч зекономлених людиногодин. Розумію, що це усереднена статистика, когось оформлюють за 10 хв, а когось 2 дні, але прогрес очевидний", - пише він.
Нагадуємо:
8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.
Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.
Економічна правда
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