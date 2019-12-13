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Samsung вже продала 1 мільйон гнучких смартфонів Galaxy Fold

П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:39

Компанія Samsung вже продала більше 1 мільйона смартфонів Galaxy Fold - при початковому плані продажів в 500 тисяч штук.

Про це повідомив президент компанії Samsung Electronics Йон Сон, передає ITC.

Таким чином, обмежена доступність смартфонів і висока ціна не завадили Galaxy Fold стати успішним продуктом.

З огляду на те, що до кінця року ще залишається 2,5 тижні, Samsung цілком продати ще пару сотень тисяч Galaxy Fold.

Відзначається, що виробник попередньо прогнозує в наступному році наростити продажі гнучкого смартфону до 5-6 мільйонів одиниць.

Нагадаємо:

Samsung Galaxy Fold - перший серійний смартфон з гнучким екраном від іменитого виробника - надійшов у продаж у вересні, причому перший місяць він був доступний тільки в Південній Кореї.

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