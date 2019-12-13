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Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу

П'ятниця, 13 грудня 2019, 12:30

Міністерства енергетики України та Молдови 13 грудня в Кишиневі підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки постачання газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського відомства.

"Меморандум закріпив намір двох міністерств щодо створення діалогу та взаємодопомоги між державами під час постачання газу, усунення та попередження серйозних порушень в енергетичних мережах, а також ефективного запобігання та пом’якшення перебоїв у постачанні природного газу, зокрема до захищених споживачів обох держав, що розташовані у прикордонній зоні", - заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Нагадаємо, 12 грудня прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку взяв участь у київському саміті очільників урядів країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова).

Повідомлялося, що Кіку обговорив з прем’єром України Олексієм Гончаруком постачання природного газу та його транзиту після 31 грудня 2019 року, що залежить від домовленостей між Україною та Росією.

Перед зустріччю Кіку заявив, що "у нас є декілька варіантів забезпечення республіки газом навіть у разі припинення транзиту російського газу через Україну".

Він пояснив, що, крім традиційного маршруту і реверсних постачань газу через Туреччину, Болгарію та Румунію, Молдова розглядає можливість купівлі газу в України.

Відомо, що раніше Кишинів вів переговори з Києвом про потенційну оренду певного газового сховища в Україні і задіяння через це газосховище реверсного постачання газу з Європи.

Європейська правда

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