Президент розповів, кому найбільше підвищать пенсії

Пенсії зростатимуть залежно від віку: ті, кому за 80, отримуватимуть на 1100 гривень більше.

Джерело: Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1"

Пряма мова: "Спочатку ми готові сильно підвищити пенсії – всім одразу не можемо, бо 12 мільйонів пенсіонерів – на суму від 400 до 1100 гривень пенсіонерам, яким за 80. Ми на них виділимо 13 мільярдів у 2020 році.

Потім ми будемо знижувати цей показник – 75 плюс, 70 плюс і далі".

Нагадаємо:

5 листопада Зеленський доручив Міністерству соціальної політики до кінця року уможливити пенсії та довідки через мобільний додаток і створити механізм, за яким особі, що досягнула пенсійного віку, призначається пенсія без звернення в державні установи.