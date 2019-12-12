У МВФ не називають дати засідання, на якому можуть затвердити програму з Україною

Представник МВФ Джеррій Райс заявив, що дата засідання ради директорів Фонду поки невідома, але у будь-якому випадку цьому має передувати виконання Києвом попередніх умов (prior actions).

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поки досягнуто попередньої домовленості про нову програму розширеного фінансування на рівні менеджменту Фонду (staff level agreement, SLA), яка повинна ще стати предметом обговорення ради директорів.

Нагадаємо:

У суботу стало відомо, що Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту тих досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", - заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

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Економічна правда