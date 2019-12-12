УЗ разом із поляками запускає новий поїзд до Берліна

Укрзалізниця та Польська залізниця запускають новий міжнародний пересадквий маршрут Львів - Берлін, ним можна буде скористатися з 15 грудня 2019 року.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.

За його словами, наразі спостерігається велика популярність поїздів до країн Європи.

"Разом з польськими колегами ми дійшли згоди організувати так званий пересадковий маршрут Львів - Берлін. Тож українці зможуть лише з однією зручною пересадкою подорожувати до Німеччини, та очікуємо на туристів з цієї країни. Ця подорож займе трохи більше 18 годин", - сказав він.

Починаючи з 15 грудня пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом № 89/90 Львів - Перемишль та на кінцевій станції здійснити пересадку на поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін.