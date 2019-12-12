УЗ разом із поляками запускає новий поїзд до Берліна
Укрзалізниця та Польська залізниця запускають новий міжнародний пересадквий маршрут Львів - Берлін, ним можна буде скористатися з 15 грудня 2019 року.
Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає пресслужба компанії.
За його словами, наразі спостерігається велика популярність поїздів до країн Європи.
"Разом з польськими колегами ми дійшли згоди організувати так званий пересадковий маршрут Львів - Берлін. Тож українці зможуть лише з однією зручною пересадкою подорожувати до Німеччини, та очікуємо на туристів з цієї країни. Ця подорож займе трохи більше 18 годин", - сказав він.
Починаючи з 15 грудня пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом № 89/90 Львів - Перемишль та на кінцевій станції здійснити пересадку на поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль - Берлін.
"Зі Львова поїзд № 89 вирушатиме о 16:20 та прибуває до Перемишля о 18:19, потім — пересадка на поїзд № ЕС/EN 456 Перемишль — Берлін, який відправляється з Перемишля о 19:57 та прибуває до Берліна о 09:48.
У зворотному сполученні поїзд № ЕС/EN 457 Берлін — Перемишль вирушатиме з Берліна о 18:43 та прибуватиме до Перемишля о 08:38. Після цього — пересадка на поїзд № 90 Перемишль — Львів, відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Львова о 13:45", - повідомляють в УЗ.
Поїзд Перемишль - Берлін також зупинятиметься в Кракові, Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Франкфурті-на-Одері.
Економічна правда
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