У додатку Kyiv Smart City тепер можна оплатити паркування

У додатку міських послуг Kyiv Smart City з’явилася можливість придбати місячний абонемент на паркування на будь-якому із муніципальних майданчиків та додати автомобіль у свій профіль.

Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

"Відтепер водії можуть сплачувати за паркування у додатку Kyiv SmartCity. На муніципальних майданчиках не потрібно буде шукати паркомат, прикріплювати чек оплати до лобового скла, купувати талони і таке інше.

Контролер за номером авто зможе знайти абонемент у загальному списку і тим самим перевірити, що за паркування сплачено", – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

У додатку став доступним розділ "Паркувальні абонементи", у якому і можна буде придбати абонемент на паркування. Абонемент буде діяти на платних муніципальних парковках Києва протягом одного календарного місяця, але розробники вже працюють над можливістю погодинної оплати.

Також під час покупки можна замовити фізичну копію абонемента (опціонально).

При покупці можна вибрати місяць і зону дії абонемента. Існує 3 зони дії. Кожна визначає частину міста, на муніципальних парковках якої користувач зможе паркуватися, використовуючи абонемент.

Усього є 3 зони. Щоб зрозуміти, що власник перебуває на муніципальній парковці, де діє його абонемент, необхідно переконатися, що у смартфоні працює GPS і в додатку є доступ до геолокації, відкрити Kyiv Smart City, де з’явиться напис: "Діє у Вашому місцезнаходженні".

Після купівлі абонемента треба вибрати автомобіль, для якого призначається абонемент. Для цього треба додати авто у профіль. Це можна зробити відразу в процесі покупки абонемента.

Оплачувати паркування можна прив’язаною в додатку картою. Процес купівлі абонемента займає не більше хвилини. Після покупки прийде коротка інструкція.

Крім того, після оновлення додатку у користувачів з’явилася можливість прив’язати профіль до акаунту в соцмережі або банківського профілю.

Підключення BankID верифікує користувачів. Повідомляється, що в майбутньому в додатку з’являться нові сервіси, які будуть доступні тільки верифікованим користувачам.

Економічна правда