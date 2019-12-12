Нацбанк не очікує на затвердження програми з МВФ до кінця року

У Національному банку очікують, що до кінця року Рада директорів МВФ не встигне затвердити нову кредитну програму для України.

Про це під час брифінгу заявив голова правління Нацбанку Яків Смолій.

"Ми очікуємо, і так побудований графік засідань ради директорів МВФ, що цього року рішення про підписання програми не буде, але згідно того графіку, коли може відбутися засідання, то це перший квартал 2020 року", - сказав він.

Нагадаємо:

У суботу стало відомо, що Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту тих досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", - заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

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Економічна правда