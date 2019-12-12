"Застрахуй будинок і здоров'я": Рожкова заявила про смс-погрози

"Враховуючи мітинги під стінами НБУ, під будинками, в яких проживаю я та Яків Смолій, постійні образливі виклики на нашу адресу та на адресу наших колег з боку "мітингувальників", вчора я звернулась з відповідною заявою до правоохоронних органів. Терор, на жаль, продовжується", - додала Рожкова.

"Але якщо хтось думає, що у такий спосіб можна змусити нас "відкатити" реформу фінансового сектору та зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється.

Попри тиск, позиція НБУ незмінна – колишні власники банків мають нести відповідальність за виведення коштів та доведення банків до банкрутства. І ось вам невеличкий тизер нашої роботи у цьому напрямку", - підкреслила заступник голови НБУ.

Нагадаємо:

На початку грудня перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що "до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин".

Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку Коломойського.

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.

Економічна правда