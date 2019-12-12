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Київ у 2019 році відвідали 1,5 мільйона іноземних туристів — КМДА

Четвер, 12 грудня 2019, 13:25

За 9 місяців 2019 року столицю України відвідали 1,5 мільйона іноземних туристів, також Київ прийняв 2,2 мільйона українських відвідувачів.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА, передає пресслужба Київради.

Зазначається, що місто отримало 61 мільйон гривень туристичного збору.

"Місто постійно намагається контролювати якість послуг, які отримують туристи у столиці. Зокрема було створено робочу групу, яка перевіряє  підприємства готельного господарства типу "хостел".

Здійснюються регулярні рейди по проблемних хостелах за затвердженим графіком. Наразі 105 таких приміщень уже перевірено. І лише близько десятка із них справно сплачують податки, туристичний збір і відповідають санітарним нормам", - заявила голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха.

Економічна правда

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