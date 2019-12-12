Конкуренти Space-X успішно запустили і приземлили ракету

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить одному з найбагатших людей планети, засновнику Amazon Джефф Безос 11 грудня 2019 запустила багаторазову ракету-носій New Shepard для суборбітального польоту.

Про це повідомляє delo.ua.

Погодні умови заважали запуску з космодрому компанії в Техасі. Спочатку він був запланований на 10 грудня. Потім запуск перенесли на добу і відкладали ще на кілька годин через туман.

За підсумком New Shepard все-таки злетів, успішно досяг апогею висотою 106,58 км.

Потім капсула з корисним навантаженням приземлилася на парашутах, а сама ракета м'яко села на стартовий майданчик.Як повідомляється на сайті компанії Blue Origin, це 9-я комерційна місія з корисним навантаженням (12-й успішний запуск для моделі New Shepard - ред.).