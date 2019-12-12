Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни

Мережі АЗС OKKO і WOG знову опустили ціни на бензин і дизельне паливо на 20-30 копійок за літр, за тиждень вартість бензину і ДТ в цих мережах знизилася на 80 копійок за літр.

Про свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", повідомляє enkorr.

Ціни бензину А-92 і ДТ на станціях ОККО і WOG зменшилися до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л.

У мережі Glusco паливо 12 грудня подешевшало на 20 коп./л, на станціях KLO - на 10-20 коп./л, Shell - на 40-50 коп./л. UPG опустила ціни на всі види палива на 50 коп./л.

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