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Нацбанк змінює час публікації офіційного курсу гривні до усіх іноземних валют

Четвер, 12 грудня 2019, 11:41

Національний банк, починаючи з 27 грудня 2019 року, публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до усіх іноземних валют до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це робиться для більшої зручності бізнесу та громадян - раніше так оперативно публікувався лише офіційний курс гривні до долара США, а курс до решти іноземних валют та банківських металів оприлюднювався до 18.00.

"Для пришвидшення розрахунку та оприлюднення офіційного курсу гривні Національний банк використовуватиме у якості крос-курсів котирування іноземних валют у торговельно-інформаційній системі Bloomberg, які щоденно розраховуються станом на 15:30 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Зараз для цього використовуються дані з сайтів інших центральних банків, які оприлюднюються з певним лагом і не дають змогу публікувати офіційний курс гривні до усіх валют швидше.

Крім цього, для простішого представлення та використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Економічна правда

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