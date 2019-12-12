Норвезька компанія зупиняє будівництво сонячної енергостанції через можливі зміни "зеленого тарифу"

Компанія Scatec Solar зупинила реалізацію проєкту з будівництва сонячної електростанції потужністю 65 МВт (СЕС) в Херсонській області через анонсовані змінами в системі виплат "зеленого тарифу".

Про це повідомила керівник з управління бізнесом компанії в Україні Аліна Свідерська, передає ITC.

Зокрема, через ці зміни електростанція компанії може втратити можливість продавати електрику в мережу по "зеленому тарифу", тобто за вищою, ніж ринкова, ціною.

"У цей проект компанія вклала 2-3 мільйони євро, і зараз його повністю зупинили", - повідомила Свідерська після засідання комітету "Європейської бізнес асоціації" з питань палива та енергетики.

За її словами, уряд планує скоротити термін, коли побудовані електростанції зможуть отримати "зелений тариф". І відповідно до анонсованих дат, компанія свою електростанцію добудувати не встигне.

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Понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

Раніше повідомлялось, що у НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зелених" тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими, з компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв "спілкуватись".