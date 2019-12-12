Українці придбали товарів онлайн на 76 мільярдів

EVO

Товарообіг фізичних товарів і послуг, придбаних в Україні онлайн у січні-листопаді 2019 року, склав 76 млрд грн — на 17% більше, ніж у 2018-му.

Дослідження проводила група компаній EVO.

Збільшилися і доходи від супутніх сервісів: доставки, реклами, просування, оплат через інтернет. На доставці товарів, придбаних онлайн, оператори заробили щонайменше 3,5 млрд грн.

На онлайн-оплатах — близько 1,9 млрд грн. За оцінками Всеукраїнської рекламної коаліції, виручка від реклами товарів і послуг в соцмережах, на маркетплейсах та інтернет-ресурсах гравців ринку сягає 16 млрд грн — на 37% більше, ніж у 2018 році.

У середньому на маркетплейсах Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua — покупці витрачають від 200 до 1000 грн за раз. При цьому за рік середній чек знизився на 7-10%.

Водночас зросла вартість доставки: в середньому покупець сплачує за отримання товару 5-15% вартості товару.

За світовими стандартами це дорого, тому темпи зростання ринку онлайн-торгівлі дещо знизилися порівняно з минулим роком.

При цьому 70% покупців приходять на Prom з мобільних. Близько половини з них вже звикли замовляти товари через мобільний додаток.

Найчастіше в 2019 році онлайн українці купували одяг та взуття, техніку та електроніку, товари повсякденного вжитку, косметику і парфумерію.

Водночас, найшвидше зростає попит на товари для дому, книжки, товари для хобі та для автомобілів.

У США 55% покупців відразу шукають товар на Amazon, 65% — на eBay, оминаючи Google. Аналогічна тенденція і в Україні: частка прямого трафіку на Prom — 27%, Rozetka — 35%, ОLX — 49%, AliExpress — 67%, і з початку 2019 року вона зросла в середньому на 8 відсоткових пунктів.

Економічна правда



