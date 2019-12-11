Анбандлінг "Нафтогазу": "Укртрансгаз" збільшив статутний капітал Оператора ГТС

"Укртрансгаз" погодив збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до 3,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що до статутного фонду нового оператора ГТС також внесені активи Укртрансгазу, необхідні для надання послуг з транспортування газу.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

15 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

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Економічна правда